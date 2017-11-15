Гуськов: задержки по зарплатам мешают «Торпедо», голова у игроков забита другим

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал ситуацию в «Торпедо». В команде есть задержки по заработной плате, к тому же она проиграла восемь из последних 10 матчей.

ХК «Торпедо»: финансовая ситуация в клубе под контролем

«Очень многое зависит от финансового положения команды. Порой тренер теряет контакт с командой только лишь из-за того, что игроки начинают думать об одном – когда же они получат свою заработную плату, за которую они и работают. Задержка может быть на день, на неделю. Но когда ты обращаешь внимание на то, что у тебя есть семья и ты её должен кормить и с этим делом получаются заминки, то хоккей уходит на второй план. На данный момент это мешает нижегородскому «Торпедо». Голова у игроков забита совершенно другим», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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