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Вратарь «Спартака» Свенссон обратился к команде после победы над «Магниткой»

Хоккей

Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон обратился к тренерам и партнёрам после волевой победы над действующим вице-чемпионом КХЛ магнитогорским «Металлургом». Видео красно-белые обнародовали в своём «твиттере».

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Московская команда одолела магнитогорскую по буллитам 14 ноября и одержала третью победу подряд. К тому же красно-белые набирают очки девять матчей подряд при восьми победах.

Также видео обращения Свенссона к тренерам и игрокам «Спартака» доступно в официальном «твиттере» московской команды КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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