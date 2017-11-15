Вратарь «Спартака» Свенссон обратился к команде после победы над «Магниткой»

Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон обратился к тренерам и партнёрам после волевой победы над действующим вице-чемпионом КХЛ магнитогорским «Металлургом». Видео красно-белые обнародовали в своём «твиттере».

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Московская команда одолела магнитогорскую по буллитам 14 ноября и одержала третью победу подряд. К тому же красно-белые набирают очки девять матчей подряд при восьми победах.

Также видео обращения Свенссона к тренерам и игрокам «Спартака» доступно в официальном «твиттере» московской команды КХЛ.