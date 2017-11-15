Юрзинов-ст.: советскую систему подготовки заплевали, много корявеньких игроков

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший порассуждал на тему проблем российского хоккея.

«Мы должны начать в нашем хоккее перевооружение. В техническом плане у нас сейчас много корявеньких игроков. По тарасовской системе. А ведь мы всегда в этом компоненте превосходили соперников! Не хватает индивидуально-технической подготовки с теми молодыми ребятами, кто мог бы вырасти в звёзд.

И я постоянно повторяю — давайте играть перспективной молодёжи. Чтобы они не убегали в НХЛ и там уже развивались, как наш прекрасный Кучеров. Давайте своим шанс! Ведь весь мир готовит сейчас молодёжь — свой завтрашний день. Это, конечно, не снимает для тренеров проблемы количества набранных очков. Но вопрос, какие игроки у нас остаются… Вот я не помню, сколько очков завоевал, будучи тренером, а всех воспитанных хоккеистов помню. Они мне все как родные… Надо верить в молодёжь! А как мы хотим? Мы советскую систему подготовки заплевали. А она работает», — считает специалист.