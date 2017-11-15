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«Барыс» — «Авангард»: по окончании первого периода произошла массовая потасовка

Хоккей

По окончании первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — «Авангард» произошла потасовка. В ней участвовали несколько игроков обеих команд.

По итогам этого эпизода двухминутные штрафы получили защитник омской команды Виталий Меньшиков и игрок обороны команды из Астаны Кевин Даллмэн.

После первой двадцатиминутки счёт в матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане не открыт — 0:0.

Также видео потасовки доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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