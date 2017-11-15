Минское «Динамо» внесло Китарова в список травмированных

В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1) нападающий минского «Динамо» Александр Китаров получил повреждение и не полетел вместе с командой в дальневосточное турне. После медицинского обследования он был внесён в список травмированных. В лазарете команды из столицы Беларуси по-прежнему находится Евгений Лисовец.

В текущем сезоне Китаров провёл 30 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На счету форварда 5 заброшенных шайб и 4 голевые передачи. Показатель полезности Китарова составил «+2».