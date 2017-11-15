Форвард «Северстали» Странски дисквалифицирован на один матч

Спортивной-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Северсталь» — «Трактор». Время – 40.54

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Северстали» Матея Странски наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода доступно на официальном сайте КХЛ.