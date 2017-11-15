100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник Бурстрём покинул «Витязь»

Хоккей

«Витязь» расторг контракт с защитником Никласом Бурстрёмом. Об этом информирует пресс-служба подмосковной команды Континентальной хоккейной лиги. Действие соглашения между клубом из Подмосковья и игроком из Швеции прекращено по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне на счету хоккеиста 29 матчей регулярного чемпионата КХЛ и один гол. Показатель полезности составил «-13». «Витязь» в настоящее время занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ — 32 матча, 10 побед, 22 поражения.

Макеев: хотел бы повторить свой покер в игре с “Ак Барсом”, нам отступать некуда
Источник: Официальный сайт ХК "Витязь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент