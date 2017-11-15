Лекомцев — о поражении от «Сибири»: «Югру» подвела детская ошибка

Защитник «Югры» Иван Лекомцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ШБ). Команда потерпела четвёртое поражение подряд.



«Мы выигрывали — 1:0 и могли довести игру до победы, но в конце нас подвела детская ошибка. Нам забили гол, а затем, также в концовке, только уже овертайма, мы пропустили вторую шайбу. Не скажу, что нам не хватило сил доигрывать матч, ведь у нас был перерыв, мы успели отдохнуть и восстановиться. В общем, тут ничего хорошего даже и не скажешь – проиграли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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