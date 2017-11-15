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«Ак Барс» обыграл «Витязь» и вновь возглавил Восточную конференцию КХЛ

Хоккей

«Витязь» дома проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третье поражение подмосковной команды подряд и 12-е в 14 последних матчах. В 33 матчах сезона на счету команды 10 побед. «Ак Барс» прервал серию поражений на отметке в три матча. Это самая длинная серия поражений в текущем сезоне. В 30 матчах сезона на счету казанской команды 19 побед.

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Казанская команда вела со счётом 2:0 уже по итогам первой двадцатиминутки. Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперёд на 17-й секунде встречи, на 13-й минуте Альберт Яруллин удвоил преимущество казанской команды. На 27-й минуте Максим Афиногенов сократил разрыв в счёте до минимума. Однако на 42-й минуте Артём Лукоянов упрочил преимущество казанской команды. На 57-й минуте матча Иржи Секач установил окончательный счёт — 4:1 в пользу казанцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 4 0:2, 1:0, 0:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Галиев (Ландер, Секач) – 00:17 (5x5), 0:2 – Яруллин (Косов) – 12:10 (5x5), 1:2 – Афиногенов (Мозик, Никулин) – 26:11 (5x5), 1:3 – Лукоянов (Свитов) – 41:39 (5x5), 1:4 – Секач (Глухов) – 56:28 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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