«Ак Барс» обыграл «Витязь» и вновь возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Витязь» дома проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третье поражение подмосковной команды подряд и 12-е в 14 последних матчах. В 33 матчах сезона на счету команды 10 побед. «Ак Барс» прервал серию поражений на отметке в три матча. Это самая длинная серия поражений в текущем сезоне. В 30 матчах сезона на счету казанской команды 19 побед.

Форвард «Витязя» Ворошило удалён до конца матча за бросание предмета на лёд

Казанская команда вела со счётом 2:0 уже по итогам первой двадцатиминутки. Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперёд на 17-й секунде встречи, на 13-й минуте Альберт Яруллин удвоил преимущество казанской команды. На 27-й минуте Максим Афиногенов сократил разрыв в счёте до минимума. Однако на 42-й минуте Артём Лукоянов упрочил преимущество казанской команды. На 57-й минуте матча Иржи Секач установил окончательный счёт — 4:1 в пользу казанцев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».