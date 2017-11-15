Квартальнов: «Локомотив» пропускает первым, а надо стараться наоборот

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после победы над ХК «Сочи» (3:2 Б).

«Победа, в принципе, есть победа, пусть и по буллитам. Это придаст нам уверенности. Быстрый первый гол… Есть проблема — пропускаем первыми, а надо стараться наоборот. Потом были моменты, могли забить, но, надо отдать должное сопернику, вратарь здорово играл.

Концентрация должна быть предельной, даже запредельной. Нам нужно здесь ещё много поработать. Пауза сыграла злую шутку? Да нет, были моменты, могли как победить, так и проиграть, конечно. Идёт серьёзная работа. Мы понимали, что будет очень тяжёлый матч. Я не сторонник оправданий: кто сколько игр сыграл и так далее. Нам надо убирать вальяжность и концентрироваться на самых мелких и простых вещах и не получать такие голы. Если соперник сильнее, нас могут смять, порвать. Но так, как сегодня, быть не должно.

Согласен, были штанги, были и подштанги. Нужно и везение тоже. Мы должны через это пройти, мы должны ещё сильнее прибавлять. Это задача наших нападающих», — цитирует тренера корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.