Маркелов — об игре без вратаря: у «Барыса» был хороший момент, овертайм весёлый

Форвард «Барыса» Владимир Маркелов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:2 ШБ).



«Играли на равных, был накал приличный, уступали — 0:1, здорово, что сравняли, на буллитах, так скажем, повезло больше омичам. В овертайме был у нас хороший момент, после того как сняли вратаря на четвёртого полевого. Но не забили. Овертайм получился насыщенным на моменты, скажем так, весёлым. Моментов было достаточно, несмотря на то что счёт 1:1. Здорово сыграл наш вратарь, и вратарь гостей тоже здорово действовал. Мы тоже настраивались на победу, но проиграли по буллитам.



Нам предстоят непростые матчи, начинаем с «Сибирью» — там всегда хорошо за них болеют, команда бежит. Ничего страшного, будем готовиться к матчу, играть на победу. Перерыв? Отдохнули хорошо, поработали после отдыха, там три дня были нагрузочные. Потом тактика. Полны сил и готовы побеждать.



Приятно играть при полных трибунах, болельщики — большие молодцы, приходят и нас поддерживают. Огромное им за это спасибо. Мы будем отвечать взаимностью, хорошей игрой», — цитирует игрока sports.kz.

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