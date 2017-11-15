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Кархунен: недоволен результатом, «Витязь» мог выиграть у «Ак Барса»

Хоккей

Вратарь «Витязя» Томи Кархунен поделился впечатлениями от первого матча за подмосковную команду, в котором его коллектив уступил «Ак Барсу» со счётом 1:4.

«Конечно, я недоволен результатом. Мы могли выиграть, и только это имеет значение. В третьем периоде мы слишком много удалялись, и это, думаю, основная причина, почему мы провели его слабее, чем другие два. Не могу пока сказать, что мы должны поменять. Я счастлив быть здесь. О клубе у меня только позитивные впечатления, но после этой игры я не очень рад. Мы должны сражаться все вместе и помогать друг другу.

Как будем готовиться к «Нефтехимику»? Это новый матч, а каждая новая игра начинается со счёта 0:0 на табло. Мы должны обсудить, что случилось сегодня, и постараться улучшить те вещи, которые этого требуют», — передаёт слова Кархунена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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