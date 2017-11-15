Панин: ещё год-два, и поедет Кузьменко Америку покорять

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил игру своей команды после поражения в Москве от ЦСКА (3:0).

«Сегодня ничего у нас не получилось. Не было почти моментов, хотя они и возникали периодически, но думаю что без моментов, без игры под воротами выиграть очень тяжело. И если судить критически, то проигрывали мы сегодня много единоборств и в своей и в чужой зоне. ЦСКА очень активно играют, очень давят, не дают атаковать, нет возможностей чисто принимать шайбу или даже грязные или нейтральные шайбы, отскоки, они всё это подбирают, и поэтому мы в игре очень мало владели шайбой.

По поводу шайбы Кузьменко сегодня, то мы еще когда вместе играли, я видел что он молодой пацан, очень перспективный, я думаю ещё год-два, и поедет парень Америку покорять. Очень нравится мне и импонирует его игра, если исключительно оценивать его как хоккеиста. Из ЦСКА со всеми поддерживаю до сих пор общение, со всеми почти играл, в хороших отношениях до сих пор. Сейчас вот с Богданом Киселевичем стояли общались. Кареев после приезда из сборной очень хороший уровень показал, несмотря на то что мы проиграли сегодня», — передает слова Панина корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.