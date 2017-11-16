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«Бостон» уступил «Анахайму» и проиграл четвёртый матч подряд

Хоккей

«Анахайм Дакс» на своём льду обыграл «Бостон Брюинз». В последних семи матчах команда потерпела пять поражений. В 18 матчах сезона на счету «Анахайма» 8 побед. «Бостон» проиграл четвёртый матч кряду и 11-й из 17 матчах в сезоне.

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На 14-й минуте матча Кевин Руа вывел хозяев вперёд, на 29-й минуте Дэнтон Хайнен счёт сравнял. До второго перерыва игроки «Анахайма» забили два гола стараниями Джоша Мэнсона (35-я минута матча) и Ника Ритчи (40-я). В заключительной трети матча команды обменялись голами — отличились Дерек Грант и Ноэль Аккьяри.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 2 1:0, 2:1, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Руа (Ритчи, Ватанен) – 13:26 (5x5), 1:1 – Хайнен (Нэш, Дебраск) – 28:38 (5x5), 2:1 – Мэнсон (Перри, Ракелль) – 34:24 (5x5), 3:1 – Ритчи (Верметт, Мэнсон) – 39:13 (5x5), 4:1 – Грант (Перри) – 42:35 (5x5), 4:2 – Аккьяри (Карло, Дебраск) – 59:38 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Бостон Брюинз
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