«Бостон» уступил «Анахайму» и проиграл четвёртый матч подряд

«Анахайм Дакс» на своём льду обыграл «Бостон Брюинз». В последних семи матчах команда потерпела пять поражений. В 18 матчах сезона на счету «Анахайма» 8 побед. «Бостон» проиграл четвёртый матч кряду и 11-й из 17 матчах в сезоне.

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На 14-й минуте матча Кевин Руа вывел хозяев вперёд, на 29-й минуте Дэнтон Хайнен счёт сравнял. До второго перерыва игроки «Анахайма» забили два гола стараниями Джоша Мэнсона (35-я минута матча) и Ника Ритчи (40-я). В заключительной трети матча команды обменялись голами — отличились Дерек Грант и Ноэль Аккьяри.

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