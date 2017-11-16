Кенневилль: Анисимов нацелен на ворота и был вознаграждён за это

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль оценил игру нападающего Артёма Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Россиянин впервые на уровне НХЛ отметился хет-триком.

Анисимов оформил первый хет-трик в своей карьере в НХЛ

«Анисимов был нацелен на ворота и был вознаграждён за это. Показалось, что с развитием игры наша команда получила ещё большее преимущество при игре на пятаке. Для было необходимым преодолевать пространство перед воротами», — передаёт слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.