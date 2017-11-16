Е. Корешков: за историю КХЛ у нас не было такого юного «Барыса», я готов к риску

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о комплектовании и целях команды, идущей в настоящее время на втором месте в Восточной конференции КХЛ.



«Собирать ударное звено начали летом, когда меня назначили главным тренером «Барыса». Срочно нужно было скомплектовать состав. Искали игроков под первое звено. Выбор был большим. Мы обращали внимание на все детали – даже рост, вес, изучали статистику, смотрели видео. Леворукий или праворукий – тоже важно. Почему взяли Фрэттина? Он обладает очень сильным броском. Мощный форвард, умеющий доставить шайбу в зону, там её подержать. Вей забивает нечасто, но много ассистирует. Удачный игрок под Фрэттина и Доуса, которые умеют здорово бросать. Даллмэн в обороне – наш ветеран. Диц – игровой защитник, очень хорошо чувствует ситуацию, умеет давать передачи, здорово действует на синей линии. Бросок у него сильный и точный. Мы собрали ребят – и развязали им руки на льду. Смотрели их на тренировках. Видели, как они общаются вне льда. Считаю, что мы приняли правильное решение. У Доуса Божий дар с детства. Он горит желанием забивать. Хочет быть лучшим, забросить больше всех шайб.

Ждать пару лет, когда будет момент для перестройки? Так он никогда не возникнет! Надо было идти вперёд, работать. Искать новых игроков. Да, очень рискованный шаг. За всю историю КХЛ у нас не было такого юного «Барыса». Я был готов к такому риску. Знал, на что шёл. Хотел к каждому игроку найти ключик, подход. Пока это удаётся.

И эта молодёжь – как свет в конце тоннеля для «Барыса» и сборной. Через два-три года мы увидим костяк игроков с казахским паспортом, которые смогут достойно выступать на международном уровне. Это будут лидеры, свои воспитанники. Вот такая у нас цель.

Обожаю комбинировать и изучать, за счёт чего ребята так играют. Гениальный талант комбинатора был у Валерия Константиновича Белоусова. Белоусов так умело перекраивал звенья, что часто вытягивал-выцарапывал проблемные игры. Он видел игроков насквозь», — цитирует Корешкова «Советский спорт».