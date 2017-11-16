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«Амур» прервал свою победную серию, потерпев поражение от СКА

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашнем льду не сумел обыграть петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Андрея Мартемьянова прервала свою победную серию, насчитывающую четыре матча.

В составе «тигров» голами отметились Олег Ли и Александр Пикар. У действующего чемпиона заброшенные шайбы на свой счёт записали Динар Хафизуллин, Егор Яковлев и Сергей Калинин.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 3 1:1, 0:1, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Хафизуллин (Херсли, Плотников) – 08:39 (5x5), 1:1 – Ли (Бывальцев) – 13:01 (4x5), 1:2 – Яковлев (Рундблад, Гусев) – 23:59 (5x5), 1:3 – Калинин (Коскиранта, Карпов) – 40:24 (5x4), 2:3 – Пикар (Клопов, Йордан) – 56:33 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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