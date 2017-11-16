«Амур» прервал свою победную серию, потерпев поражение от СКА

Хабаровский «Амур» на домашнем льду не сумел обыграть петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Андрея Мартемьянова прервала свою победную серию, насчитывающую четыре матча.



В составе «тигров» голами отметились Олег Ли и Александр Пикар. У действующего чемпиона заброшенные шайбы на свой счёт записали Динар Хафизуллин, Егор Яковлев и Сергей Калинин.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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