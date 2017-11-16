Знарок: «Амур» играл со СКА жёстко, сегодня нам где-то повезло

Главный тренер ХК СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от встречи с «Амуром», в которой его команда взяла верх со счётом 3:2.



«Для нас получилась очень тяжёлая игра. Команда соперника была хорошо подготовлена. Очень быстрая была игра, играли жёстко против нас. Может быть, где-то нам немножко повезло.



Игра Плотникова? У него, наверное, эмоции зашкаливали. Попросил к родителям отпустить. Был шанс у него сегодня в первом периоде забить, но неправильно позицию выбрал. Удаление – тоже на эмоциях. Конечно, ему хочется играть», — приводит слова Знарка официальный сайт «Амура».

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