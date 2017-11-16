Дуайер: на Дальний Восток сложно летать, но «Динамо» сыграло энергично

Главный тренер минского «Динамо »Горди Дуайер прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).



«Очень важные три очка для нашей команды. Всегда очень сложно летать на Дальний Восток. Наша команда играла дисциплинированно. Все вносили свой вклад в игру. Играли очень энергично и быстро. Вратарь сыграл очень хорошо. В целом это было великолепное командное выступление. Мы рады начать поезду на Восток с победы», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн