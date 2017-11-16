Купер: Бишоп очень помогал Василевскому, у них были отличные отношения

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об отношении бывшего голкипера команды Бена Бишопа к своему конкуренту Андрею Василевскому. Напомним, Бишоп сейчас выступает за «Даллас Старз», а россиянин занял место первого номера «Лайтнинг».



«Бишоп был абсолютно приветливым. В некоторых вещах, в которых он был по-настоящему хорош, он действительно помогал Василевскому. У них были отличные отношения", — приводит слова Купера официальный «твиттер» команды.



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