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Купер: Бишоп очень помогал Василевскому, у них были отличные отношения

Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об отношении бывшего голкипера команды Бена Бишопа к своему конкуренту Андрею Василевскому. Напомним, Бишоп сейчас выступает за «Даллас Старз», а россиянин занял место первого номера «Лайтнинг».

«Бишоп был абсолютно приветливым. В некоторых вещах, в которых он был по-настоящему хорош, он действительно помогал Василевскому. У них были отличные отношения", — приводит слова Купера официальный «твиттер» команды.

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Бишоп: Василевский заслужил плоды от работы, таких трудолюбивых людей мало
Источник: Официальный сайт "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Бен Бишоп Джон Купер
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