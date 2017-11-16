Аболс: «Лада» мало бросает, хотим выводить на пустые ворота

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:4).



«Что пошло не так, трудно сказать, потому что сразу начали не так. Хотели играть активно, вышли, и в первые пять минут сразу «Спартак» забил. Соперник сразу начал бегать и потом ещё две забросил. В третьем периоде был шанс, но где-то свежести не хватило. Не знаю, где голова была, хотели играть абсолютно не так. Мы мало забиваем. Достаточно владеем шайбой, много катаем, но мало бросаем, потому что хотим вывести на пустые ворота. Я изначально планировал поставить в ворота Красоткина», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

«Спартак» выиграл свой четвёртый матч подряд, одолев «Ладу»