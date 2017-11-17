Скудра — о снизившейся поддержке болельщиков: это их мнение, они имеют право

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (1:4).



«Робко начали первый период. Дома просели, поэтому где-то нервозность у ребят. Второй-третий период играли здорово. Моменты создаем, тяжело забиваем, и, конечно, есть грубые ошибки – легко пропускаем. Опять же, второй и третий периоды были хорошими. Бросили 36 раз, создали моменты… но тяжело мы забиваем. Сейчас эти ошибки, которые есть, приводят к легким голам.



Болельщики неохотно идут на трибуны? У болельщиков есть свое мнение. Они имеют на него право. Мы давно не выигрывали дома, нам тяжело. Та поддержка, которая была, она хороша. Естественно, болельщики имеют право на мнение и быть недовольными. Это нормально, профессиональный спорт. Сказать, что мы не сражаемся, что мы не играем, я не могу. Надеюсь, и болельщики не могут. Ребята бьются, ребята создают, они работают. Кто команду поддерживает, те поддерживают до конца. Всегда есть такое: кто-то больше верит, кто-то меньше. Это везде так. Спасибо всем тем, кто верит, приходит и болеет.



Мы идем в зоне плей-офф. Да, немного ниже, чем должны быть. Да, мы провалил определенный отрезок. Но даже если посмотреть прошлую домашнюю серию. Мы взяли очки в трех матчах из четырех и играли неплохо. Есть определенное давление дома, с которым нужно справиться и играть без боязни. Мы должны своими победами возвращать тех болельщиков, которые сейчас не совсем с нами», — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора»,



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