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«Тампа» разгромила «Даллас», Стэмкос набрал 4 очка, Кучеров — 3, Сергачёв — 2

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отметился Стивен Стэмкос (21-я и 44-я минуты), ещё по одному голу забили Михаил Сергачёв (25), Брейден Пойнт (32), Джейк Дотчин (49) и Никита Кучеров (54). Стэмкос и Кучеров также записали на свой счёт по две результативные передачи, Сергачёв — одну. Нападающий «Тампы» Владислав Наместников набрал 1 (0+1) очко.

В составе «Далласа» гол забил Радек Факса (24). Российский легионер «Старз» Александр Радулов провёл на льду чуть более 20 минут, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Тампы» пятой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 1 0:0, 3:1, 3:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:47 (5x4), 1:1 – Факса – 23:34 (5x5), 2:1 – Сергачёв (Киллорн, Джонсон) – 24:51 (5x5), 3:1 – Пойнт – 31:20 (4x5), 4:1 – Стэмкос (Кучеров, Наместников) – 43:57 (5x5), 5:1 – Дотчин (Сергачёв, Стэмкос) – 48:18 (5x5), 6:1 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 53:52 (5x5)

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Радулов Владислав Наместников Михаил Сергачёв Никита Кучеров Стивен Стэмкос
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