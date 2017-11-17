«Тампа» разгромила «Даллас», Стэмкос набрал 4 очка, Кучеров — 3, Сергачёв — 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отметился Стивен Стэмкос (21-я и 44-я минуты), ещё по одному голу забили Михаил Сергачёв (25), Брейден Пойнт (32), Джейк Дотчин (49) и Никита Кучеров (54). Стэмкос и Кучеров также записали на свой счёт по две результативные передачи, Сергачёв — одну. Нападающий «Тампы» Владислав Наместников набрал 1 (0+1) очко.

В составе «Далласа» гол забил Радек Факса (24). Российский легионер «Старз» Александр Радулов провёл на льду чуть более 20 минут, но результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Тампы» пятой подряд.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».