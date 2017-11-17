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«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Варламов сделал 28 сейвов, Кузнецов забил гол

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског (1-я, 45-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Натан Маккиннон (20), Колин Уилсон (33) и Микко Рантанен (50). За «Вашингтон» голы забили Бретт Коннолли (39) и Евгений Кузнецов (54).

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов сделал 28 сейвов. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 10 минут 23 секунды, его коллега по амплуа Владислав Каменев отыграл чуть более 4 минут, после чего получил перелом руки и покинул площадку. Защитники Никита Задоров и Андрей Миронов отыграли 17 минут 11 секунд и 14 минут 21 секунду соответственно. Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 49 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 20 минут 40 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 2 2:0, 1:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Ландеског (Маккиннон) – 00:17 (5x5), 2:0 – Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 19:53 (5x5), 3:0 – Уилсон (Маккиннон, Рантанен) – 32:25 (5x5), 3:1 – Коннолли (Уилсон) – 38:36 (5x5), 4:1 – Ландеског – 44:59 (бул), 5:1 – Рантанен (Сёдерберг, Маккиннон) – 49:01 (5x4), 5:2 – Кузнецов (Оши, Карлсон) – 53:11 (5x4), 6:2 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 59:34 (5x4)

Видео гола Кузнецова можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Александр Овечкин Андрей Миронов Владислав Каменев Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Наиль Якупов Никита Задоров Семён Варламов
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