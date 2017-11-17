«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Варламов сделал 28 сейвов, Кузнецов забил гол

«Колорадо Эвеланш» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Ландеског (1-я, 45-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Натан Маккиннон (20), Колин Уилсон (33) и Микко Рантанен (50). За «Вашингтон» голы забили Бретт Коннолли (39) и Евгений Кузнецов (54).

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов сделал 28 сейвов. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 10 минут 23 секунды, его коллега по амплуа Владислав Каменев отыграл чуть более 4 минут, после чего получил перелом руки и покинул площадку. Защитники Никита Задоров и Андрей Миронов отыграли 17 минут 11 секунд и 14 минут 21 секунду соответственно. Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 49 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 20 минут 40 секунд.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть в «Твиттере».