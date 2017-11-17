Ландеског реализовал буллит после фола Орлова

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског оформил свой первый в карьере хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2).

Первый гол шведа, забитый на 17-й секунде встречи, стал самой быстрой шайбой «лавин» за последние восемь лет. Второй гол Ландескога был забит со штрафного броска, который был назначен после удара клюшкой защитника «столичных» Дмитрия Орлова.

Видео гола Ландескога можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.