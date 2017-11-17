«Вегас» в гостях победил «Ванкувер»

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреч состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дэвид Перрон (4-я минута), Вильям Карлссон (14), Эрик Хаула (47), Джонатан Маршессо (57 и Райлли Смит (58). За «Ванкувер» голы забили Брок Бисер (33) и Бо Хорват (38).

Это поражение стало для «Ванкувера» третьим в последних четырёх матчах.

Видео гола Карлссона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».