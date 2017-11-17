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«Вегас» в гостях победил «Ванкувер»

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреч состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дэвид Перрон (4-я минута), Вильям Карлссон (14), Эрик Хаула (47), Джонатан Маршессо (57 и Райлли Смит (58). За «Ванкувер» голы забили Брок Бисер (33) и Бо Хорват (38).

Это поражение стало для «Ванкувера» третьим в последних четырёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 5 0:2, 2:0, 0:3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Перрон (Шмидт, Хаула) – 03:22 (5x5), 0:2 – Карлссон (Так, Лейпсик) – 13:00 (5x5), 1:2 – Бисер – 32:31 (5x5), 2:2 – Хорват (Ганье, Ванек) – 37:18 (5x5), 2:3 – Хаула (Нил, Перрон) – 46:27 (5x5), 2:4 – Маршессо – 56:55 (5x5), 2:5 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 57:58 (en)

Видео гола Карлссона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс
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