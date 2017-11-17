«Гатино» обменял Виталия Абрамова в «Викториявилль»

Клуб юниорской лиги Квебека «Гатино» обменял российского нападающего Виталия Абрамова в «Викториявилль». Взамен клуб получил несколько драфт-пиков. Об этом информирует TVA Sports.
Абрамов обошёл Жиру по хет-трикам в QMJHL, он на втором месте в истории «Гатино»
В текущем сезоне «Гатино» идёт в QMJHL на 11-м месте, «Викториявилль» – на 15-м. Абрамов в 16 матчах текущего сезона набрал 25 (12+13) очков. В прошлом сезоне Абрамов выиграл призы лучшему бомбардиру и самому ценному игроку лиги. Всего в лиге на его счету 242 очка в 162 матчах.
Справка «Чемпионата»
Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.
Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.
Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.
Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.