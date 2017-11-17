«Гатино» обменял Виталия Абрамова в «Викториявилль»

Клуб юниорской лиги Квебека «Гатино» обменял российского нападающего Виталия Абрамова в «Викториявилль». Взамен клуб получил несколько драфт-пиков. Об этом информирует TVA Sports.

Абрамов обошёл Жиру по хет-трикам в QMJHL, он на втором месте в истории «Гатино»

В текущем сезоне «Гатино» идёт в QMJHL на 11-м месте, «Викториявилль» – на 15-м. Абрамов в 16 матчах текущего сезона набрал 25 (12+13) очков. В прошлом сезоне Абрамов выиграл призы лучшему бомбардиру и самому ценному игроку лиги. Всего в лиге на его счету 242 очка в 162 матчах.