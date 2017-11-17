Замулу могут выбрать во 2 или 3 раунде драфта НХЛ, по мнению скаутского бюро

Защитник клуба WHL «Регина Пэтс» Егор Замула попал в число 38 игроков лиги, на которых нужно обратить внимание с точки зрения драфта — 2018 по мнению центрального скаутского бюро НХЛ.

Россиянин отмечен буквой «B», что означает потенциальный выбор во втором или третьем раундах драфта НХЛ. Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе 22-23 июня.

Справка «Чемпионата»

Егор Замула

Родился 30 марта 2000 года в Челябинске

Выступал за юниорские команды «Трактора» и «Магнитки»

В WHL первый сезон. В 20 матчах на счету защитника 2 голевых паса.