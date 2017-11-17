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27 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Лос-Анджелес»

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это четвёртое поражение подряд и восьмое в 19 матчах сезона. «Бостон» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. В 18 матчах сезона на счету команды семь побед.

Матч завершился со счётом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой и Здено Хара. В составе проигравших отличился Дрю Даути. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Макэвой (Бержерон) – 16:06 (5x5), 1:1 – Даути (Йокинен, Копитар) – 24:33 (5x4), 1:2 – Хара (Постма, Хайнен) – 33:16 (5x5)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Лос-Анджелес Кингз Антон Худобин
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