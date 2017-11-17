27 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это четвёртое поражение подряд и восьмое в 19 матчах сезона. «Бостон» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. В 18 матчах сезона на счету команды семь побед.

Матч завершился со счётом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой и Здено Хара. В составе проигравших отличился Дрю Даути. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»