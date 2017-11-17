Рижское «Динамо» в дальнейшем планирует продолжить выступление в КХЛ

Член правления рижского «Динамо» и КХЛ Зигмарс Приеде подвёл итоги заседания правления лиги. Он выразил надежду, что команда продолжит выступать в КХЛ.

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«В следующем месяце будет совет директоров. Конечно, рижское «Динамо» будет стараться, как и все предыдущие сезоны, показать себя как клуб, который является полноценным членом КХЛ. Вопросы с дальнейшей судьбой Гиртса Анкипанса в качестве главного тренера будут обсуждаться на совете директоров. Готовимся к матчу на открытом воздухе в январе, есть варианты. Есть больше чем три варианта. В ближайшее время всё объявим», — передаёт слова Приеде корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.