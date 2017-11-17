Чернышенко: КХЛ готова выплачивать клубам больше денег

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко дал комментарий относительно заседания правления КХЛ, которое состоялось в Москве 17 ноября 2017 года.

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«В мае совет директоров КХЛ поручил мне разработать проект развития лиги до 2023 года, и сегодня он был представлен членам правления. Надеемся, что предлагаемый курс повысит соревновательный уровень и коммерческий потенциал клубов и лиги, а также будет способствовать снижению государственного участия в финансировании профессионального хоккея. Клубы могут и должны зарабатывать, привлекать новых инвесторов, и лига будет делать всё, от неё зависящее, чтобы помочь им в этом. Мы также будем увеличивать выплаты клубам от реализации ТВ-прав, введём дополнительные стимулирующие меры, чтобы клубы могли использовать эти средства на модернизацию своих арен, повышение комфорта зрителей на матчах и работу с болельщиками», — приводит слова Чернышенко официальный пресс-релиз КХЛ.

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