Экс-тренер «СЮ»: надо принимать радикальные решения, Башкирия теряет время

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин порассуждал о кризисе команды — 8 поражений в последних 13 матчах.

Ментальный тупик. Почему «Салавату» не помог лучший тренер Европы Пока не помог. «Салават Юлаев» уже на 11-м месте по потерянным очкам на Востоке. Что грозит Вестерлунду?

«Я рассчитывал, что с идеальным календарём, который был на старте — команда сможет надуть себе подушку безопасности. Этого не произошло — и в середине чемпионата команда ушла в пике. Уфимских ребят я бы не стал делать крайними. Если ты не подготовлен, а команда не сконцентрирована, не заряжена, то возможны самые различные эксцессы. Команда — живой организм, ее не застегнешь на все пуговицы. Кажется, команда живёт отдельной жизнью, тренерский штаб — другой. Помимо психологии видны пробелы и в функциональном плане, ведь подъёмы и падения идут даже в течение практически каждого матча.

Команда вышла из отпуска на неделю позже остальных? Идея была в том, чтобы пройти стартовые 10 домашних матчей на свежести, создать запас. Но она не сработала — и теперь, на экваторе турнира, лёгкая предсезонка работает уже в минус. Посмотрите на состав «Салавата» — и сравните, например, с «Нефтехимиком», который играет двумя молодёжными пятёрками, но весь чемпионат нас опережает. Вот что значит правильная предсезонка и тренерская работа!

Иностранному штабу приходиться выживать, а не работать на будущее «Салавата», всей республики. В моё время клубу удалось запустить на орбиту Арзамасцева и Гареева, Капризова и Воробьёва, мы очень внимательно следили за молодёжной командой, кого-то постоянно выдергивали наверх. Но эта работа ушла в песок. О том, чтобы поднять и запустить ещё кого-то из молодых, финны, по-моему, даже не думают. Это самое печальное — хоккейная Башкирия теряет время.

Самое тяжёлое у родного клуба только начинается. Думаю, что отец и сын Вестерлунды, другие финны уже не являются факторами. Нужно спасать команду, принимать радикальные решения. Вайсфельд — тот человек, которому спонсоры доверяют и под которого выделяются ресурсы, позволяющие сформировать один из самых сильных составов. Пока не поздно, ему нужно начинать перезагрузку. И он, уверен, способен её осуществить», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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