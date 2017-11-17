Савицкис: так сложилось, что «Динамо» пришлось расторгнуть контракт с Жердевым

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис подтвердил информацию о том, что клуб расстался с 33-летним российским нападающим Николаем Жердевым.

«Да, мы расторгли контракт с Николаем Жердевым по обоюдному согласию сторон. Пришлось принять такое решение, такая ситуация, так сложилось», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В ходе выступления за рижскую команду игрок набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах при показателе полезности «-5».