А. Манукян: особенно тяжело в конце суперсерии, дружно справляемся

Форвард «Авангарда» и молодёжной сборной России Артём Манукян подвёл итоги суперсерии со сборными канадских юниорских лиг. Российская команда проиграла в дополнительной серии буллитов. На счету игрока четыре очка в шести матчах.

Сборная России U20 обыграла команду QMJHL, но потерпела поражение в суперсерии

«В последнем матче у нас уже было не так много сил, поэтому старались лучше играть в обороне и при любой возможности бросать по воротам. Буллиты? Нужно отрабатывать этот элемент ещё лучше. У меня даже сейчас не совсем получается.

Как удалось команде собраться после разгромного поражения в первом матче? Поговорили все вместе. В первые дни нам было тяжеловато после перелётов. Но это, конечно, не оправдание. В итоге собрались командой, вышли и работали друг за друга.

Особенно тяжело становится в конце. Устаёшь от переездов… Но мы все дружно справляемся с этим. Одним словом, всё прошло довольно интересно, это большой опыт для каждого из нас. Тренеры посмотрели каждого из нас, кто на что способен.

Как оценю суперсерию? Неплохо, местами нужно улучшать свою игру и забивать побольше, а так, постоянно выходил на лёд в разных тройках», — цитирует Манукяна официальный сайт КХЛ.