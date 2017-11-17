Фаворит драфта НХЛ-2018 Расмус Далин обыграл троих и забил красивый гол

Фаворит драфта НХЛ 2018 года защитник Расмус Далин, который выступает в Шведской лиге за «Фрёлунду», забросил красивую шайбу в матче с «Лулео» (3:4 Б).

Он подхватил шайбу в своей зоне, обыграл одного соперника в средней зоне и ещё двух в зоне атаки и нанёс неотразимый бросок.

17-летний Далин является пятым бомбардиром своей команды в текущем сезоне, набрав 8 (4+4) очков в 18 играх. Кроме того он сыграл за сборную Швеции на Кубке Карьяла, провёл две встречи и отдал одну результативную передачу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «C More Sport».