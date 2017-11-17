Токранов заменит Ткачёва во втором звене «Ак Барса» в матче с ЦСКА

ЦСКА и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Москве в 19:30 мск. Нападающий Владимир Ткачёв пропустит встречу, его место в центре второго звена займёт защитник Василий Токранов. Также не сыграет форвард Антон Ландер.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Ожиганов, Ничушкин – Попов – Петров;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Пашнин – Сергеев, Жарков – Андронов – Телегин;
Науменков, Кузьменко – Светлаков – Григоренко, Любимов.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Марков – Яруллин, Секач – Глинкин – Галиев;
Батыршин – Мусин, Косов – Токранов – Клинкхаммер;
Охтамаа – Абросимов, Лукоянов – Глухов – Язьков;
Архипов – Свитов – Голубев.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.