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Токранов заменит Ткачёва во втором звене «Ак Барса» в матче с ЦСКА

Хоккей

ЦСКА и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Москве в 19:30 мск. Нападающий Владимир Ткачёв пропустит встречу, его место в центре второго звена займёт защитник Василий Токранов. Также не сыграет форвард Антон Ландер.

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ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Ожиганов, Ничушкин – Попов – Петров;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Пашнин – Сергеев, Жарков – Андронов – Телегин;
Науменков, Кузьменко – Светлаков – Григоренко, Любимов.

«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Марков – Яруллин, Секач – Глинкин – Галиев;
Батыршин – Мусин, Косов – Токранов – Клинкхаммер;
Охтамаа – Абросимов, Лукоянов – Глухов – Язьков;
Архипов – Свитов – Голубев.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК ЦСКА Василий Токранов Владимир Ткачёв
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