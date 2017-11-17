Вратарь «Локомотива» Коновалов дебютирует в КХЛ, у «Салавата» сыграет Кареев

«Локомотив» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Ярославле в 19:00 мск.
Дебютный матч в КХЛ проведёт 19-летний вратарь «Локомотива» Илья Коновалов. Ворота уфимцев будет защищать Андрей Кареев, который пока не одержал ни одной победы в чемпионате, проведя восемь встреч.
«Локомотив»:
Коновалов (Судницин);
Кронвалль – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;
Рафиков – Кутузов, Полунин – Красковский – Коршков;
Любушкин – Коледов, Мосалёв – Апальков – Аверин;
Черепанов – Громов, Кадейкин – Локтионов – Алексеев.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Скривенс);
Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Гончаров – Арзамасцев, Фёдоров – Зубов – Бурдасов;
Панин – Беляков, Солодухин – Юньков – Кузьмин;
Осипов – Гареев, Макаров – Коротков – Майоров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.