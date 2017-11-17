Вратарь «Локомотива» Коновалов дебютирует в КХЛ, у «Салавата» сыграет Кареев

«Локомотив» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Ярославле в 19:00 мск.

Дебютный матч в КХЛ проведёт 19-летний вратарь «Локомотива» Илья Коновалов. Ворота уфимцев будет защищать Андрей Кареев, который пока не одержал ни одной победы в чемпионате, проведя восемь встреч.

«Локомотив»:

Коновалов (Судницин);

Кронвалль – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;

Рафиков – Кутузов, Полунин – Красковский – Коршков;

Любушкин – Коледов, Мосалёв – Апальков – Аверин;

Черепанов – Громов, Кадейкин – Локтионов – Алексеев.



«Салават Юлаев»:

Кареев (Скривенс);

Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Гончаров – Арзамасцев, Фёдоров – Зубов – Бурдасов;

Панин – Беляков, Солодухин – Юньков – Кузьмин;

Осипов – Гареев, Макаров – Коротков – Майоров.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.