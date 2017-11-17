Скабелка – о травме Фурха: у него ничего серьёзного, вернётся через пару дней

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка оценил игру с «Сибирью» (1:0) и рассказал о сроках возвращения в строй вратаря Доминика Фурха.

«Мне игра понравилась. «Сибирь» здорово оборонялась, мы понимали, что они будут ждать контратаку, и у них было достаточно моментов. В таких играх большинство должно работать лучше, тогда и соперник будет играть по-другому. Мы понимали, что «Сибирь» приехала за очками, поэтому рад, что удалось забить и затем не пропустить. Спасибо ребятам за характер, за терпение и за то, что пластались в концовке.

У Фурха нет ничего серьёзного, повреждение получил не на тренировке даже, а на разминке перед тренировкой. В ближайшие пару дней ждём его возвращения», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.