П. Зубов: Левицкий – молодец, драки только украшают такие игры

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов оценил игру с «Авангардом» (0:1) и прокомментировал поединок Игоря Левицкого с Максимом Березиным.

«Хорошая игра, но не забили голов, хотя было много моментов. Первый период был равный, во втором нас немного придавили на атаках с ходу, на наших квадратах были моменты. В третьем периоде взвинтили темп после пропущенной шайбы, создавали, но с нулём голов тяжело выиграть. Будем работать над реализацией.

Драка Левицкого? Он молодец, сказали ему об этом на скамейке сразу после эпизода. Сегодня была и хорошая работа в защите, и моменты создавали, драка только украшает такие игры», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» — «Сибирь»: Березин подрался с Левицким

Видео драки Левицкого с Максимом Березиным можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.