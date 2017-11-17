«Локомотив» — «Салават»: Тальбо уронил на лёд Осипова и подрался с Макаровым

В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» форвард ярославцев Максим Тальбо подрался с Игорем Макаровым.



Защитник «Салавата» Максим Осипов применил силовой приём против Тальбо, после чего тот и его партнёр по команде Брэндон Козун повалили Осипова на лёд. За него решил вступиться Игорь Макаров. Обоим игрокам выписали по пять минут за драку, а Козуна удалили на две минуты за толчок на борт. «Локомотив» остался в меньшинстве и быстро пропустил шайбу от Филипа Ларсена.

После 20 минут уфимская команда ведёт со счётом 2:0.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.