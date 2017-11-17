Меньшиков — о 1:0: я играл 2,5 года в «Сибири», знаком с такими счетами

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:0).

Гол Меньшикова и «сухарь» Шилина помогли «Авангарду» одолеть «Сибирь»

«Мы ожидали, что будет плотный хоккей, «Сибирь» играет от обороны, использует ошибки соперника, так всё и получилось. Тренеры говорили о том, что нужно поднимать шайбу в зоне атаки наверх, чтобы защитники бросали, потому что соперник на среднем пятаке плотно играет. В первом периоде вы сами видели, что мы возили по углам, за воротами, они не давали вылазить на пятачок.

Да, я ожидал, что будет, возможно, всего одна шайба в матче. Я сам играл два с половиной года в «Сибири», знаком с такими счетами. Что касается моего гола, то, мне кажется, был какой-то рикошет. Мне накатил здорово Кирилл Семёнов, я верхом в «девятку» целил, залетело здорово. То, что «Сибирь» прижала в концовке, – это классика, они так играют весь сезон. Вылазят на последних секундах, сравнивают счёт или даже выигрывают матчи. Мы этого ожидали.

Не могу сказать, что главная задача у «Авангарда» – не пропустить. Когда ставишь такую цель, то всё равно будешь пропускать. Главное – играть по заданию в зоне обороны, минимизировать лишние передачи, быстрее доводить шайбу в зону атаки. В своей зоне главное – простота. Березин провёл отличный бой, я бы тоже без проблем подрался, я всегда за, если этого требует ситуация. Поддержка трибун – это здорово, с каждым разом всё лучше и лучше. Наши болельщики прибавляют, хочу сказать им спасибо от всей команды», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Видео гола Меньшикова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.