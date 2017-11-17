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ХК «Сочи» дважды отыгрался и одолел «Йокерит» в гостях

Хоккей

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 2:3.

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В первом периоде Томми Кивистё открыл счёт, но вскоре гости отыгрались благодаря голу Кейси Уэллмана. Менее чем через две минуты «шуты» вновь вышли вперёд — отличился Пекка Йормакка. Алексей Цветков сравнял счёт на старте третьего периода, а на 53-й минуте Павел Падакин забросил третью, победную шайбу в ворота Карри Рямё.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 3 2:1, 0:0, 0:2
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Кивистё (Йоэнсуу) – 09:53 (5x5), 1:1 – Уэллман (Мамкин) – 12:14 (5x5), 2:1 – Йормакка (Виртанен, Палола) – 14:00 (5x5), 2:2 – Цветков (Мамкин, Ларичев) – 40:35 (5x5), 2:3 – Падакин (Хлопотов) – 52:54 (4x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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