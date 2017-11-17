ХК «Сочи» дважды отыгрался и одолел «Йокерит» в гостях

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 2:3.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

В первом периоде Томми Кивистё открыл счёт, но вскоре гости отыгрались благодаря голу Кейси Уэллмана. Менее чем через две минуты «шуты» вновь вышли вперёд — отличился Пекка Йормакка. Алексей Цветков сравнял счёт на старте третьего периода, а на 53-й минуте Павел Падакин забросил третью, победную шайбу в ворота Карри Рямё.