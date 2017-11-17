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Никитин: ЦСКА показал хорошую игру по самоотдаче и дисциплине

Хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Ребята показали хорошую игру по самоотдаче, дисциплине, забили, в меньшинстве отоборонялись. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице, опередив «Йокерит». У «армейцев» продолжается домашняя серия. В следующем матче они примут «Нефтехимик». Встреча состоится 19 ноября, начало — в 19:30 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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