Нестеров: с «Ак Барсом» было тяжелее, чем с «Салаватом», ведь это лидер Востока

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Матч с «Ак Барсом» не похож на предыдущую игру, с «Салаватом». Матч с казанцами был тяжелее, ведь это лидер Востока. На самом деле все встречи тяжёлые, но сегодня к нам приехал лидер. Раз Казань мало бросила, значит, мы не дали им этого сделать, хорошо сыграли, по заданию. После сборной не устал, всё хорошо. Рад ли второй шайбе за ЦСКА? Главное, не пропускаем», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.