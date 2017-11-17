100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нестеров: с «Ак Барсом» было тяжелее, чем с «Салаватом», ведь это лидер Востока

Хоккей

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Матч с «Ак Барсом» не похож на предыдущую игру, с «Салаватом». Матч с казанцами был тяжелее, ведь это лидер Востока. На самом деле все встречи тяжёлые, но сегодня к нам приехал лидер. Раз Казань мало бросила, значит, мы не дали им этого сделать, хорошо сыграли, по заданию. После сборной не устал, всё хорошо. Рад ли второй шайбе за ЦСКА? Главное, не пропускаем», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА обыграл «Ак Барс», Сорокин оформил четвёртый «сухарь» в сезоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК ЦСКА Никита Нестеров
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент