НХЛ признала Сергея Бобровского первой и единственной звездой дня

Национальная хоккейная лига назвала голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского первой звездой завершившегося игрового дня. Российский вратарь стал единственной звездой игрового дня, который вместил в себя две встречи.



В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Бобровский сделал шат-аут, отразив все 36 бросков по своим воротам. Таким образом, в его активе стало уже восемь игр в сезоне, где он пропускал одну или менее шайб, по этому показателю он лучший в лиге.



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