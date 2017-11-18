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НХЛ признала Сергея Бобровского первой и единственной звездой дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского первой звездой завершившегося игрового дня. Российский вратарь стал единственной звездой игрового дня, который вместил в себя две встречи.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Бобровский сделал шат-аут, отразив все 36 бросков по своим воротам. Таким образом, в его активе стало уже восемь игр в сезоне, где он пропускал одну или менее шайб, по этому показателю он лучший в лиге.

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В это время Евгений Кузнецов раздавал свои хоккейные свитера.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский
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