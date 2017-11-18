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Клинкхаммер: тренерам сборной Канады понравилась моя игра, надеюсь поехать на ОИ

Хоккей

Нападающий «Ак Барса» и сборной Канады Роб Клинкхаммер поделился впечатлениями от игры за национальную команду на Евротуре и выразил надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года.

«Всегда рад представлять свою страну на международных соревнованиях, натянуть на себя свитер с кленовым листом — это как осуществить великую мечту детства для любого канадца. Евротур был очень интересным турниром, сложным, но при этом полезным, мы смогли построить определённую систему в команде перед следующим этапом. Конечно, хотелось бы выиграть больше матчей на турнире, но по крайней мере тренерам понравилась моя игра, и надеюсь что меня позовут на Кубок Первого канала, а затем я приму участие в Олимпийских играх», — передаёт слова Клинкхаммера корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Роб Клинкхаммер
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