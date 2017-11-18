Накладал: безумное совпадение, что двое тренеров «Локомотива» были удалены

Защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал поделился эмоциями после волевой победы в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).



«Это была совсем не простая игра для нас. Мы очень плохо начали сегодня, дали сопернику фору в два гола, да и вообще играли так себе. Но по ходу матча мы набирали обороты и к концу игры выглядели уже куда лучше. Наш капитан забил очень важный гол в самом начале третьего периода, после чего психологическое преимущество было уже на нашей стороне. Надо было реализовать его сразу же, но дождались овертайма. Когда играешь «три на три», большая роль всегда отводится удаче. Можно сказать, она становится дополнительным игроком на одной из сторон. Ты идёшь ва-банк, всё или ничего, и надеешься, что она сыграет именно за тебя.



Это какое-то безумное совпадение, что двух наших разных тренеров удаляли до конца игры. Конечно, это две разные ситуации. В прошлом году был плей-офф, все были на взводе, и нервы в такой ситуации действительно могут не выдержать. В этот раз это была случайность. Квартальнов — эмоциональный тренер, но он ведь такой на каждой игре. Мы толком и не поняли, что произошло, просто в начале второго периода мы остались только с помощниками на лавке. Но они профессионалы, отлично справились со своей работой.



Думаю да, этот момент дал нашей команде положительный импульс. Мы сплотились. До этого всё в матче было против нас, Тальбо в драке уступил, даже тренера удалили. Но мы решили доказать, прежде всего, себе, что мы лучшие, преодолеть всё это. И в итоге у нас получилось, и, как я уже говорил, удача в конце выбрала именно нас. Наверное, потому что мы были достойнее.



Согласен, по сравнению с прошлым матчем мы бросали куда меньше и хуже. Но не в каждом матче удаётся наносить по 50 бросков. Сегодня мы бросили меньше, но забили с игры даже больше — получается, отдача от бросков повысилась. Надо ещё её улучшать. Нам предстоит тяжёлый выезд, где много забить нам никто не даст», — сказал Накладал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

Итоги дня КХЛ: «Локомотив» победил без Квартальнова. А что с Уфой? «Салават» упустил преимущество в две шайбы и потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах.