«Адмирал» разгромил минское «Динамо», Иван Налимов отразил все 40 бросков

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Фредрика Стиллмана победила впервые после перерыва на Евротур.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Вадим Краснослободцев, Тигран Манукян, Павел Макаренко и Дамир Жафяров, оформивший дубль. «Сухой» матч провёл вратарь «Адмирала» Иван Налимов, отразивший 40 бросков по своим воротам.



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