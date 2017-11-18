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«Адмирал» разгромил минское «Динамо», Иван Налимов отразил все 40 бросков

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал разгромную победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Фредрика Стиллмана победила впервые после перерыва на Евротур.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Вадим Краснослободцев, Тигран Манукян, Павел Макаренко и Дамир Жафяров, оформивший дубль. «Сухой» матч провёл вратарь «Адмирала» Иван Налимов, отразивший 40 бросков по своим воротам.

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КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
5 : 0 2:0, 1:0, 2:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Краснослободцев (Волченков, Саболич) – 00:18 (5x5), 2:0 – Манукян (Фищенко, Глазачев) – 02:22 (5x5), 3:0 – Макаренко (Казаков, Жафяров) – 24:24 (5x5), 4:0 – Жафяров (Макаренко) – 54:44 (5x5), 5:0 – Жафяров (Казаков, Глухов) – 58:06 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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