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Жафяров: болельщики пришли поддержать «Адмирал», несмотря на ужасные дороги

Хоккей

Нападающий «Адмирала» Дамир Жафяров поделился впечатлениями после победы в игре с минским «Динамо» (5:0), в которой он сумел отметиться дублем.

«Наше звено поймало кураж, хорошие три гола забили. Собрались после «Динамо», выиграли у Минска, идем дальше. Начали хорошо – Боб в первой смене забил. Это главное, это помогло, на кураже потом вторую забили и до победы довели. Бьемся за болельщика. Сегодня они несмотря на ужасные дороги и погоду пришли поддержать нас», — приводит слова Жафярова официальный сайт «Адмирала».

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Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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