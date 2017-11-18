Дуайер: на Дальний Восток нелегко отправляться, но это не оправдание

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от игры с «Адмиралом», в которой его подопечные потерпели поражение со счётом 0:5.

«Всегда нелегко отправляться на Восток: серьезная разница во времени, долгий перелет, а здесь еще и отсутствие тренировки накануне. Тем не мене это не оправдание. Мы начали слишком медленно, совершили несколько индивидуальных ошибок, за что поплатились двумя голами. Потом имели много возможностей забить, но вратарь соперника сыграл превосходно, не позволив нам отличиться. Что ж, «Адмирал» сегодня сработал лучше», — цитирует Дуайера официальный сайт минского «Динамо».